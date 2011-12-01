Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Экс-глава РФС считает, что система «осень-весна» ничего не дала российскому футболу

Реформа произошла в сезоне 2011/12.

Бывший президент РФС Виталий Мутко считает, что система «осень-весна» ничего не дала российскому футболу. Реформа российских чемпионатов произошла в сезоне 2011/12.

«Разговоры о возвращении к системе „весна-осень“? Когда пришел в 2005 году, у нас была стратегия. Система „осень-весна“ нам ничего не дала, никаких преимуществ», — заявил Мутко в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Виталий Мутко возглавлял РФС в 2005–2017 годах. С мая 2018 по январь 2020 года занимал пост вице-премьера РФ по вопросам строительства и регионального развития.

КВ
Лента новостей