Экс-глава РФС считает, что система «осень-весна» ничего не дала российскому футболу

Бывший президент РФС Виталий Мутко считает, что система «осень-весна» ничего не дала российскому футболу. Реформа российских чемпионатов произошла в сезоне 2011/12.

«Разговоры о возвращении к системе „весна-осень“? Когда пришел в 2005 году, у нас была стратегия. Система „осень-весна“ нам ничего не дала, никаких преимуществ», — заявил Мутко в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Виталий Мутко возглавлял РФС в 2005–2017 годах. С мая 2018 по январь 2020 года занимал пост вице-премьера РФ по вопросам строительства и регионального развития.