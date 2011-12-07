Федор Малыхин подписал контракт с «Витязем»

29-летний нападающий Федор Малыхин, выступавший в 2014–2019 годах за «Ак Барс», подписал контракт с «Витязем». Хоккеист заключил однолетнее соглашение. Информация об этом опубликована на официальном сайте клуба из Московской области.

В 2018 году нападающий выиграл с «Ак Барсом» Кубок Гагарина. Минувший сезон Малыхин начал в составе «Трактора», за который отыграл 29 матчей и набрал 4 (3+1) очка. Затем хоккеист пополнил состав «Спартака» и принял участие в 17 матчах, набрав 6 (4+2) очков.