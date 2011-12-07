Юрий Уткульбаев о переходе Макарова в «Рубин»: Финансово все стороны были удовлетворены

Наставник «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев оценил переход полузащитника Дениса Макарова в казанский «Рубин». Этот трансфер произошел в январе 2020 года.

Уткульбаев признался, что к игроку проявляли активный интерес в последнюю неделю летнего трансферного окна и футболист переживал, что не покинул тогда «Нефтехимик».

«Сейчас Макаров имеет хорошие шансы заиграть в „Рубине“. Он очень нестандартный футболист», — заявил Уткульбаев в интервью «Известиям».

Тренер добавил, что все стороны были финансово удовлетворены этой сделкой: и клубы, и футболист. У игрока было желание продолжить карьеру в Казани.

Денис Макаров отыграл за «Нефтехимик» 20 матчей в ФНЛ, набрав 11+2 баллов по системе «гол+пас». В составе «Рубина» полузащитник появился на поле трижды, отыграв 87 минут. Авторитетный портал transfermarkt.de оценил его переход в 300 тысяч евро при трансферной стоимости 750 тысяч евро.