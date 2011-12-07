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FIFA выдала «Рубину» запрет на регистрацию новых футболистов

Клуб задолжал словенцам неустойку за трансфер игрока.

FIFA запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов. Копию документа опубликовал Telegram-канал «Мутко против».

Жалобу в FIFA направила словенская «Олимпия». Причина — казанский клуб не выплатил неустойку за несвоевременную оплату трансфера хорватского защитника Филипа Уремовича. «Рубин» в ходе разбирательств сумел сократить размер неустойки в 10 раз, но по-прежнему не погасил этот долг. Регистрация новых игроков будет невозможна до полного погашения задолженности.

Филип Уремович стал футболистом «Рубина» летом 2018 года. Портал transfermarkt.de оценил его переход из «Олимпии» в 1 млн евро. В этом сезоне Уремович провел 18 матчей в РПЛ. «Олимпия» в данный момент лидирует в чемпионате Словении.

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