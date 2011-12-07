Леонида Слуцкого оштрафовали на 30 тысяч рублей

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий решением КДК РФС оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам встречи 25-го тура РПЛ между «Уфой» и «Рубином».

Такое наказание вынесено специалисту по причине выхода за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Также на 100 тысяч рублей придется раскошелиться тренеру «Уфы» Николаю Сафрониди — он нарушил требования регламента по возобновлению матчей РПЛ. На аналогичную сумму, за такое же нарушение, выписан штраф и полузащитнику уфимского клуба Даниилу Фомину.