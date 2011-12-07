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Леонида Слуцкого оштрафовали на 30 тысяч рублей

Специалист по ходу матча против «Уфы» покидал границы технической зоны.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий решением КДК РФС оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам встречи 25-го тура РПЛ между «Уфой» и «Рубином».

Такое наказание вынесено специалисту по причине выхода за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Также на 100 тысяч рублей придется раскошелиться тренеру «Уфы» Николаю Сафрониди — он нарушил требования регламента по возобновлению матчей РПЛ. На аналогичную сумму, за такое же нарушение, выписан штраф и полузащитнику уфимского клуба Даниилу Фомину.

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