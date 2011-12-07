РПЛ не исключает вероятности проведения матча за Суперкубок вне территории РФ

РПЛ может провести матч за Суперкубок страны 2020 года в зимнее время и вне России. Об этом ТАСС заявил коммерческий директор лиги Павел Суворов.

«Место проведения обусловлено в первую очередь логистической, маркетинговой и финансовой составляющими, поэтому пока работаем над всеми вариантами, заграницу не исключаем», — объяснил Суворов.

Суперкубок России разыгрывают с 2003 года и самым титулованным клубом является ЦСКА (7 побед). С 2011 года матч за трофей стали проводить в разных городах страны, а годом позже игра с марта была перенесена на июль.

Отметим, что практику проведения матча за Суперкубок заграницей уже апробируется в Европе: матч за испанский трофей состоялся зимой 2020 года в Саудовской Аравии, а Суперкубок Франции трижды разыгрывали в Китае.