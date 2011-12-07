Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Стрела» проиграла второй матч подряд

Казанцы провели две игры чемпионата в Красноярске.

Казанская «Стрела» потерпела второе поражение подряд в чемпионате России. Два последних тура клуб гостил в Красноярске, но не смог добыть победу.

Первым соперником стал «Красный Яр», одолевший казанцев со счетом 14:12. В третьем туре «Стреле» противостоял «Енисей-СТМ». Гости упорно сопротивлялись, но все же уступили — 38:23.

«Енисей-СТМ» упрочил лидерство в чемпионате, набрав 15 очков, а казанский клуб расположился на шестой строчке. Следующий матч «Стрела» проведет дома против одного из аутсайдеров — краснодарского клуба «Богатыри».

КВ
Лента новостей