«Стрела» проиграла второй матч подряд

Казанская «Стрела» потерпела второе поражение подряд в чемпионате России. Два последних тура клуб гостил в Красноярске, но не смог добыть победу.

Первым соперником стал «Красный Яр», одолевший казанцев со счетом 14:12. В третьем туре «Стреле» противостоял «Енисей-СТМ». Гости упорно сопротивлялись, но все же уступили — 38:23.

«Енисей-СТМ» упрочил лидерство в чемпионате, набрав 15 очков, а казанский клуб расположился на шестой строчке. Следующий матч «Стрела» проведет дома против одного из аутсайдеров — краснодарского клуба «Богатыри».