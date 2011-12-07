В Армении из-за «договорняков» дисквалифицировали пять футбольных клубов

Федерация футбола Армении приняла решение дисквалифицировать четыре клуба Первой лиги и команду Премьер-лиги за участие в договорных матчах, сообщает официальный сайт организации.

Санкции затронули клубы «Арагац» (г. Аштарак), «Торпедо» (г. Ереван), «Масис», «Локомотив» (г. Ереван) и «Ереван». В материалах дела указано: упомянутые клубы были вовлечены в процесс организации договорных игр. 58 человек дисквалифицируют, в том числе 45 граждан — пожизненно.

Также исполком ФФА единогласно проголосовал за прекращение Первой лиги чемпионата Армении, а имя победителя определят позднее. Отметим, что ереванский «Локомотив» шел в группе лидеров турнира и претендовал на повышение в классе. «Ереван» потерпел 18 поражений в 18 матчах регулярного чемпионата Премьер-лиги, в том числе со счетом 0:8 от «Лори».