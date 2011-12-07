Экипаж «Камаза» взял первенство на третьем этапе ралли «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков

Третий этап международного ралли «Шёлковый путь» завершился победой экипажа команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова в зачёте грузовиков. Отчётный спецучасток он преодолел за 1 час 26 минут 10 секунд.

Второе место также заняла команда «Камаза» под управлением Эдуарда Николаева. Экипаж проехал участок на 23 секунды дольше. Третье место закрепилось за участником из Беларуси - автогонщик Сергей Вязович на «МАЗе» проехал участок с отставанием на 1 минуту 50 секунд.

Четвертый этап ралли «Шелковый путь» пройдет в понедельник, 5 июля, по маршруту Кош-Агач – Горно-Алтайск.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане зеленодольская делегация на границе с Чувашской республикой встретила участников международного ралли «Шёлковый путь. Встреча прошла во главе с заместителем министра спорта Татарстана Ильдаром Садриевым.