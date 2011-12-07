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Стали известны все пары полуфиналистов ЧЕ-2020

Полуфиналы примет стадион «Уэмбли».

В субботу определились все пары полуфиналистов Евро-2020. Чехия в Баку уступила сборной Дании, 1:2: на голы Томас Дилэйни и Каспера Долберга чехи ответили мячом Патрика Шика. А сборная Украины потерпела разгромное поражение от Англии: дублем отметился Гарри Кейн, по одному мячу забили Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

В полуфинале ЧЕ-2020 Италия встретится с Испанией, а Англии предстоит сыграть с Данией. Оба матча пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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