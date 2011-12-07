С 4 августа в Татарстане возобновлена работа спортшкол

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
С 4 августа в Татарстане возобновляется работа спортшкол. Об этом на брифинге заявил министр спорта республики Владимир Леонов. Соответствующий приказ сегодня подписан в ведомстве.
«Все наши спортшколы возобновляют работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — сказал министр.
В частности, занятия возобновились в РСДЮСШОР «Динамо» по хоккею на траве. Сегодня ребята 2006 и 2010 годов рождения провели первые групповые занятия.