С 4 августа в Татарстане возобновлена работа спортшкол

С 4 августа в Татарстане возобновляется работа спортшкол. Об этом на брифинге заявил министр спорта республики Владимир Леонов. Соответствующий приказ сегодня подписан в ведомстве.

«Все наши спортшколы возобновляют работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — сказал министр.

В частности, занятия возобновились в РСДЮСШОР «Динамо» по хоккею на траве. Сегодня ребята 2006 и 2010 годов рождения провели первые групповые занятия.