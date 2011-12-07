Центр фигурного катания в Казани намерены возвести на улице Гаврилова

В Казани на ул. Гаврилова может появиться Центр фигурного катания. Об этом на брифинге сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Проектно-сметную документацию по объекту подготовят к концу лета. Также зарезервирована площадка под Центр пляжных видов спорта — его могут возвести рядом с Дворцом единоборств «Ак Барс».

«После подготовки документации мы будем смотреть: в какие федеральные программы можно внести объекты на софинансирование. Как только у нас появится возможность, мы начнём реализовывать эти проекты. Но это вопрос экономической ситуации», — подчеркнул Владимир Леонов.

В перспективе в этой части Казани может возникнуть большой спортивный кластер с благоустроенной территорией.