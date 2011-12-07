«Рубин» узнал имена соперников по групповому этапу Кубка России

По итогам жеребьёвки группового этапа Кубка России «Рубин» попал в девятую группу. Соперниками казанцев стали хабаровский СКА и «Черноморец» из Новороссийска. В первом туре, который пройдёт 17 сентября, казанцы отправятся на юг страны. В 3-м туре, 22 октября, «Рубину» предстоит сыграть в Хабаровске.

СКА выступает в ФНЛ и идёт на шестой строчке в турнирной таблице. На пути к групповому этапу хабаровчане дома выбили в 1/64 финала воронежский «Факел» в серии послематчевых пенальти (8:7). «Черноморец» играет в группе 1 ПФЛ и расположился на седьмом месте. В Кубке южане успели разгромить «Кубань» (4:1) и «Биолог-Новокубанск» (4:0).