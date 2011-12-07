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Московский «Локомотив» уступил и во втором матче группового этапа Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» уступил и во втором матче группового этапа Лиги чемпионов
Футболисты московского «Локомотива» показали во втором матче первого турнира Европы довольно блеклую игру, проиграв на своем стадионе немецкому клубу «Шальке-04» - 0:1. Это стало для «железнодорожников» уже вторым поражением в не очень сложной группе. Единственный гол провел в матче МакКензи на 88-й минуте.
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