Московский «Локомотив» уступил и во втором матче группового этапа Лиги чемпионов

Футболисты московского «Локомотива» показали во втором матче первого турнира Европы довольно блеклую игру, проиграв на своем стадионе немецкому клубу «Шальке-04» - 0:1. Это стало для «железнодорожников» уже вторым поражением в не очень сложной группе. Единственный гол провел в матче МакКензи на 88-й минуте.