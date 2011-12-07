«Ак Барс» в Нижнекамске уступил по буллитам

До матча стало известно, что в «татарстанском дерби» в Нижнекамске место в воротах гостей займет Эмиль Гарипов. И уже на 2-й минруте Альберт Яруллин после паса Бурмистрова вывел Казань вперед – 0:1.Затем казанцы получили удаление – 2 минуты провел на скамейке штрафников Андрей Педан, однако затем уже Падакин был удален у нижнекамцев. Отметим, что Падакин играл в этом матче на правах капитана.Удаления пошли чередом – две минуты получил в нападении Лукоянов. А затем уже удален был игрок «Нефтехимика». Но счет все не менялся на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей – 0:1.А в самом начале второго периода хлесткий бросок Владимира Ткачева удался – 0:2 на 23-й минуте. И нижнекамцы вынуждены были сменить вратаря – вместо Ежова встал в рамку ворот Макаров.А тут еще нижнекамцы ошиблись на смене – удаление у хозяев, затем – удаление у гостей – и удаление Педана стало роковым – 1:2. При этом казанцы оставались в меньшинстве – удаление у Педана было двойным.А уже в равных составах нижнекамцы смогли сравнять счет – 2:2. Все начиналось заново. В третьем периоде темп игры спал. Никто не хотел ошибаться. Но в середине третьего периода «Ак Барс» получил удаление и тут же удалился и «Нефтехимик».Так вот упорно встреча и перетекла в овертайм, а затем и в серию буллитов. Хозяева забили дважды, а казанцы отличились лишь один раз (Бурмистров) – 3:2 по буллитам в пользу нижнекамцев.