Казань приняла Спартакиаду Специальной олимпиады

Напомним, что Всемирная зимняя специальная олимпиада — одно из самых престижных спортивных мероприятий для людей с особенностями развития интеллекта. На нынешнюю Спартакиаду прибыли 600 спортсменов из 36 субъектов России. Эти состязания станут отборочными за право попасть в состав национальной сборной на Спецолимпиаду-2022.

Церемония открытия соревнований прошла на стадионе у бассейна «Буревестник». Здесь спортсменам предстояло состязаться в беге на снегоступах на разные дистанции: от 25 до нескольких сотен метров.

— Дорогие друзья, спортсмены, тренеры, судьи, представители, мы безумно рады видеть вас сегодня здесь, на нашей татарстанской земле. Мы вас очень ждали, давно готовились к вашему приезду. Дорогие ребята, суть ваших соревнований заключается в том, что Спецолимпиада говорит об одном: «Позвольте мне победить, но если у меня не получится, пусть я буду смелым в этой попытке». Будьте смелыми, будьте сильными, — заявила в своей речи депутат Госдумы РФ Ольга Павлова.

Поприветствовал участников соревнований и заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев:

— Вы уже победители, потому что находитесь здесь сегодня с нами. Мы пожелаем вам от пребывания в Казани, в нашей гостеприимной республике получить максимум эмоций, познакомиться, если кто впервые в Казани, с культурой Республики Татарстан, получить массу хороших эмоций, удовольствия от участия. Хороших вам стартов.

Также в церемонии открытия принял участие прославленный российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне на 50 км, победитель многодневки «Тур де Ски» Александр Легков.

— Дорогие спортсмены, тренеры, гости Республики Татарстан, я вас всех рад приветствовать на замечательной Спартакиаде, на замечательных состязаниях, где вы можете посоревноваться друг с другом, получить удовольствие от спорта, — сказал чемпион. — Атмосфера шикарная, погода замечательная. Я всем желаю сегодня побед. Участие в этих соревнованиях очень важно, потому что мы будем все вместе соревноваться и получать удовольствие.

Спустя несколько мгновений Легков пробежал в спецзабеге на 25 метров на снегоступах. Несмотря на хорошую физическую форму, к финишу он добежал далеко не в первой тройке.

— Преодолеть дистанцию было непросто. Я думал, что снегоступы будут работать как нога, а получается, что при подъеме ноги он работает по-своему. Нужно понимать технику, а просто на физике победу не добыть — необходимо тренироваться, — поделился своими ощущениями от забега лыжник.

Он отметил, что для него большая честь быть послом Специальной олимпиады. Основной посыл этих соревнований: адаптация ребят с инклюзивными особенностями через спорт. В этих соревнованиях нет победителей или проигравших, нет государственных гимнов и флагов, турнир вне политики.

К участию в Спартакиаде были допущены люди разных возрастов. Преимущественно на старт вышли молодые ребята. По их эмоциям было видно, насколько они счастливы состязаться друг с другом, рады вниманию со стороны болельщиков, волонтеров и СМИ.

— Считаю, нынешняя Спартакиада и Всемирные игры 2022 года — это огромная возможность для России продемонстрировать, насколько удачно решены вопросы адаптации, принятия людей, имеющих проблемы интеллектуального развития. Это — соревнования про победу человека над обстоятельствами, — подчеркнула президент Специальной олимпиады России Ольга Слуцкер.

Добавим, что соревнования Спартакиады проходят на нескольких объектах: возле «Буревестника» спортсмены состязаются в беге на снегоступах, во Дворце спорта пройдут соревнования по фигурному катанию и шорт-треку, на стадионе «Локомотив» в Юдино организованы лыжные гонки, а в сноубординге и горнолыжном спорте участники соревнуются на ГСК «Свияга».