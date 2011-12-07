«Рубин» потерпел поражение от «Динамо», пропустив гол на последней минуте

«Рубин» проиграл московскому «Динамо» в контрольном матче на турецком сборе — 2:3. Оба гола казанцы забили с пенальти: отличился Джордже Деспотович.

Клубу из столицы РТ по ходу матча пришлось отыгрываться с 0:2. За «Динамо» забили Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин, после чего «Рубин» дважды реализовал пенальти. Отметим, что на 54-й минуте красную карточку у москвичей заработал Заурбек Плиев, но, по соглашению сторон, команды продолжили игру в равных составах. Решающий гол «Динамо» забило на последней минуте — отличился Николай Комличенко.