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«Рубин» потерпел поражение от «Динамо», пропустив гол на последней минуте

Клуб из столицы РТ забил два мяча с пенальти.

«Рубин» проиграл московскому «Динамо» в контрольном матче на турецком сборе — 2:3. Оба гола казанцы забили с пенальти: отличился Джордже Деспотович.

Клубу из столицы РТ по ходу матча пришлось отыгрываться с 0:2. За «Динамо» забили Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин, после чего «Рубин» дважды реализовал пенальти. Отметим, что на 54-й минуте красную карточку у москвичей заработал Заурбек Плиев, но, по соглашению сторон, команды продолжили игру в равных составах. Решающий гол «Динамо» забило на последней минуте — отличился Николай Комличенко.

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