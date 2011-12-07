Андрей Аршавин рассказал, почему приходилось прятать форму от Алекса Сонга

Андрей Аршавин вспомнил годы выступления в «Арсенале», а именно фигуру полузащитника Алекса Сонга. Об этом бывший футболист поведал в эфире «Матч ТВ».

«Это такой раздолбайчик, немножко пижончик. Самый опасный он был, когда перед концом сезона все прятали форму, лишь бы он все не собрал и не увез в Африку», — рассказал Аршавин о Сонге.

Он признался, что его удивил переход полузащитника в казанский «Рубин». Не меньше он был удивлен трансферу Сонга в «Барселону», но там футболист не смог раскрыться в полной мере.

«Раз он и формой не брезговал, то и деньги казанские почему бы не забрать?», — оценил переход Сонга в «Рубин» Аршавин.

Алекс Сонг перешел в «Рубин» из «Вест Хэма» летом 2016 года, но покинул казанский клуб в 2018-м. За клуб полузащитник провел 23 матча в РПЛ и Кубке России, забил мяч в ворота тульского «Арсенала» и сделал две голевые передачи.