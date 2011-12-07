Игроки команды, лидирующей в Высшей лиге, поздравили Леонида Слуцкого с днем рождения

Футболисты «Слуцка» записали видеопоздравление главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому. Ролик был опубликован вчера в Twitter клуба из Беларуси.

На видеоролике игроки в шутливой манере раскачиваются на скамейке запасных. Они также отметили, что каждый из футболистов в любой момент может прийти тренеру на помощь в «Рубине».

Впрочем, не обошлось без казусов. В Twitter клуб отметил не главного тренера казанского клуба, а его тезку — депутата Государственной Думы РФ, Председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

«Слуцк» после 7 туров возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги, проиграв лишь один раз брестскому «Динамо». Команда выступает в элитном дивизионе в 2014 года, высшим достижением для нее было 7-е место в 2017-м году.