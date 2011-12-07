Киевское «Динамо» интересовалось Курбаном Бердыевым

Экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев мог возглавить киевское «Динамо». Об этом на онлайн-трансляции в Youtube рассказали украинские журналисты Роман Бебех и Игорь Цыганык.

Российским тренером киевляне заинтересовались в 2013 году, когда возглавлял украинский клуб Олег Блохин, а команда по ходу чемпионата то входила в тройку, то выпадала из нее. Журналисты утверждают, что Бердыева порекомендовал Сергей Ребров — тогдашний ассистент Блохина в «Динамо». Именно под руководством Курбана Бердыева Ребров выиграл российский чемпионат, а летом 2009 года завершил в Казани карьеру.

Участники онлайн-трансляции поделились информацией, что Курбан Бердыев приезжал в Киев и изучал инфраструктуру «Динамо», но обострение внутриполитической ситуации в стране воспрепятствовало заключению контракта.

Напомним, что Курбан Бердыев был уволен с поста главного тренера «Рубина» в конце декабря 2013 года. Киевское «Динамо» в мае 2014 года возглавил Сергей Ребров — с ним команда дважды стала чемпионом Украины и обладателем Кубка страны.