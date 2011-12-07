Давид Караев переберется в клуб РПЛ

25-летний нападающий Давид Караев продолжит карьеру в «Урале», утверждает «Татар-информ», ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Футболист прошел медосмотр и готовится подписать контракт с клубом РПЛ. Перейдет игрок на правах свободного агента.

Последние два сезона Караев выступал в составе КАМАЗа. В минувшем сезоне футболист в 16 матчах ПФЛ забил 11 голов. Также он занес в свой актив один гол в 4-х матчах Кубка России. Портал transfermatkt.de оценивает стоимость игрока в 275 тысяч евро.