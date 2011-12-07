Гендиректор «Рубина» пообещал погасить долг перед словенским клубом

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов пообещал погасить долг перед «Олимпией», из-за которого FIFA запретила казанскому клубу регистрировать новичков. Об этом Сайманов заявил «Чемпионату».

«Да, ФИФА действительно запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов. Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты ещё много времени», — сказал генеральный директор клуба.

Размер задолженности казанцев составляет €20-30 тысяч. Она будет погашена до августа.