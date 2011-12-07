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Глава РФС назвал необязательным допуск зрителей на матчи РПЛ

Решение о заполнении арен будет приниматься исходя из ситуации в регионах.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что допуск зрителей на оставшиеся матчи РПЛ не является обязательным. Многое будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, где проводится встреча.

«Что касается допуска зрителей в размере 10% от вместимости стадиона, это накладывает дополнительную ответственность на всех участников процесса. Но это будет сделано только при выполнении всех пунктов регламента и выполнении всех регламентов Роспотребнадзора и исходя из конкретной обстановки в регионе. Проведение матча со зрителями не является обязательным», — приводит слова главы РФС «Р-Спорт».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что перед допуском на стадионы болельщикам будут измерять температуру.

КВ
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