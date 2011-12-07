64-летний Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею, сообщает официальный сайт ФХР.

Специалист с 2014 года возглавлял молодежную сборную страны. При нем команда трижды брала «серебро» МЧМ (2015, 2016, 2020) и два раза «бронзу» (2017, 2018). Также в послужном списке тренера победы на МЧМ-2011 и ЮЧМ-2004.

Валерий Брагин пришел на смену Алексею Кудашову, который пришел в национальную сборную в 2019 году. Также сегодня Брагин был представлен в статусе главного тренера СКА.