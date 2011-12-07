«Ак Барс» объявил о переходе игрока «Бостона»

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о переходе защитника Стивена Кэмпфера — с игроком заключен однолетний контракт.

Кэмпфер был задрафтован в 2007 году клубом «Анахайм Дакс», а спустя три года защитника обменяли в «Бостон». В 2012-м «Брюинз» обменяли хоккеиста в «Миннесоту Уайлд», а спустя два года Кэмпфер заключил контракт с «Рейнджерс», но довольно быстро перешёл во «Флориду Пантерз».

С 2018 года защитник выступал за «Бостон». В общей сложности Кэмпфер провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 231 матч и набрал 39 (15+24) очков.