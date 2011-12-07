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Ринат Валиев заключил пробный контракт с «Ак Барсом»

С 2012 года защитник выступал в Северной Америке.

Защитник Ринат Валиев заключил пробный контракт с «Ак Барсом», сообщает официальный сайт казанского клуба. 26-летний игрок примет участие в тренировочных сборах команды.

Ринат Валиев — воспитанник школы «барсов», но с 2012 года выступал в Северной Америке. В 2014-м Валиева задрафтовал «Торонто Мейпл Лифс», однако большую часть карьеры защитник провёл в фарм-клубе в АХЛ. В 2018 году игрока обменяли в «Монреаль Канадиенс», а затем он продолжил карьеру в «Калгари Флэймз».

В общей сложности Валиев отыграл в НХЛ 12 встреч и не отличился результативными действиями.


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