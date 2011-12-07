Защитник Ринат Валиев заключил пробный контракт с «Ак Барсом», сообщает официальный сайт казанского клуба. 26-летний игрок примет участие в тренировочных сборах команды.

Ринат Валиев — воспитанник школы «барсов», но с 2012 года выступал в Северной Америке. В 2014-м Валиева задрафтовал «Торонто Мейпл Лифс», однако большую часть карьеры защитник провёл в фарм-клубе в АХЛ. В 2018 году игрока обменяли в «Монреаль Канадиенс», а затем он продолжил карьеру в «Калгари Флэймз».

В общей сложности Валиев отыграл в НХЛ 12 встреч и не отличился результативными действиями.



