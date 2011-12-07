Саранская «Мордовия» откажется от участия в чемпионате ПФЛ в грядущем сезоне. Об этом ТАСС рассказал директор клуба Николай Левин.

По его словам, клуб не успел погасить долги, чтобы успешно пройти процедуру лицензирования.

«Если команда и будет играть, то уже среди любительских коллективов. Клуб пока функционирует, юридическое лицо сохранено. Не теряем и надежду, что полугодовая задолженность по зарплатам будет погашена», — подчеркнул функционер.

В прошедшем сезоне «Мордовия» выступала в ФНЛ и финишировала на последнем месте в турнирной таблице. При этом команда до марта проводила домашние матчи на стадионе «Старт» и лишь весной сыграла две встречи на 44-тысячной «Мордовия-арене».

Клуб из Саранска пять раз выигрывал чемпионат ПФЛ, дважды становился победителем Первенства ФНЛ. В РПЛ «Мордовия» провела три сезона, высшим достижением стало восьмое место.