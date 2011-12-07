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Питерский «Зенит» переиграл в Лиге Европы пражскую «Славию»

Питерский «Зенит» переиграл в Лиге Европы пражскую «Славию»
Футболисты питерского «Зенита» во втором матче группового этапа Лиги Европы дома сумели в напряженном матче переиграть пражскую «Славию» - 1:0. Гости более уверенно вели игру, и спасал хозяев лишь голкипер Лунев. А на 80-й минуте Кокорин, почти год не игравший, сумел отличиться – 1:0.
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