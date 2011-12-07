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«Спартак» упустил победу в Лиге Европы в матче против «Вильярреала»

Московский «Спартак» на своем поле во втором матче группового этапа в игре с испанским «Вильярреалом» пропустил первым – уже на 13-й минуте Экамби вывел гостей вперед – 0:1.
Однако на 34-й минуте с пенальти Зе Луиш сравнял счет – 1:1. Форнальс на 49-й минуте дальним ударом вновь вывел гостей вперед, но сначала  Зе Луиш ударом головой счет сравнял, а затем Мельгрехо на 85-й минуте вывел красно-белых вперед – 3:2.Увы, арбитр уже после окончания компенсированного времени дал шанс гостям – почти через минут после окончания матча в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который и был реализован – 3:3.
КВ
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