Дмитрий Квартальнов: Мы довольны этой победой

Тяжёлая игра, у нас был длительный перерыв. Мы довольны этой победой.

Почему решили поставить Песонена в третье звено? Как оцениваете его игру сегодня?

Честно, не знаю, что мне ответить. Вы мне другую тройку для него хотите посоветовать? Мы видим потенциал этой тройки, поэтому поставили его туда.

Видите ли вы Песонена в топ-6 нападающих команды? Какие у него сильные стороны?

Я не могу сказать топ-6… Топ-топ-топ. Мы его планируем использовать в большинстве — он неплохо играет перед воротами. Сегодня он хорошо закрыл вратаря во время броска Да Косты. Мы довольны его приобретением, хотя и были вынуждены его взять.

Насколько на игроках сказалось отсутствие игровой практики?

«Динамо» успело провести игру, было на ходу — это нас немного волновало, как мы войдём. Но сыграли хорошо в обороне.

Планируете ли привлекать Князева в главную команду?

Я не владею информацией по нему. Возможно, его не будет в нашей организации — он может уехать. Пока на сто процентов не владею такой информацией, — сказал Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.