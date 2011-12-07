Россия впервые за три года осталась без медалей МЧМ

Сборная России потерпела поражение от финнов в матче за третье место МЧМ-2021 и осталась без медалей турнира впервые с 2018 года. Встреча с Финляндией завершилась со счётом 1:4.

Россияне забросили первыми на седьмой минуте, однако дальше финны проявили волю к победе: дублем отстрелялся Антон Лунделл, по одной шайбе забросили Микко Петман и Юусо Парссинен.

Ранее российская молодёжка никогда не проигрывала в матчах за третье место на МЧМ. Последний раз без медалей с турнира команда уезжала в 2018-м, когда под руководством Валерия Брагина команда вылетела в четвертьфинале от США (2:4).