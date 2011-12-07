Сборная США в пятый раз выиграла золотые медали чемпионата мира

Сборная США по хоккею в финале молодёжного чемпионата мира обыграла Канаду — 2:0. В матче отличились нападающие Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс. Успех стал пятым для американцев в истории МЧМ.

Лучшим бомбардиром турнира стал американец Тревор Зеграс — он за 7 матчей набрал 8 (7+11) очков. Хоккеист повторил лучший результат XXI века, который ранее установил канадец Брэйден Шенн (18 очков в 7 матчах на МЧМ-2011). Американца признали самым ценным игроком турнира.