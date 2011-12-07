Станислав Галиев: Мы понимали, что игра будет идти до одной заброшенной шайбы

Давно не играли, наверное, где-то выбились из игрового ритма. В начале был небольшой сумбур, пропустили первый гол. Но иностранцы отлично сработали, быстро сравняли счёт. Понимали, что игра будет идти до одной заброшенной шайбы — всё сложилось в нашу пользу.

Прокомментируйте свой гол…

Была атака «3 в 2». Не было возможности бросить с удобной руки, пришлось подстроиться под шайбу. Бросал не глядя. Хорошо, что попал между ног.

У команды девять побед подряд, как это ощущается?

Не думаем об этом. Мы стараемся доводить свою игру до идеала перед началом плей-офф, — сказал Галиев на послематчевой пресс-конференции.