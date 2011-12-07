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Владимир Крикунов: С одним голом выиграть очень сложно

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Мы смогли забить первыми и очень быстро пропустили ответный гол. Ребята боролись, бились, но с одним голом выиграть очень сложно. Больших претензий у меня к ребятам нет, но надо стараться забивать больше одного гола.

Можно ли сказать, что в команде есть вратарская проблема? И Гарипов неудачно выступил, и сегодня вторая шайба на совести Ерёменко…

Не на его, в эпизоде неправильно сыграли наши защитники — побежали вдвоём на одного, оставили игрока свободным. У нас такой проблемы нет. А вот полевых игроков не хватает семерых — играют молодые ребята. Но когда-то они выздоровят, — сказал Владимир Крикунов на послематчевой пресс-конференции.

КВ
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