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Казанский «Зенит» сыграет с «Гданьском»

Казанский «Зенит» сыграет с «Гданьском»
В четвертьфинальном раунде Лиги европейских чемпионов по волейболу казанский «Зенита» сразится с польским клубом «Гданьск». В этом сезоне турнир Лиги чемпионов отказался от старой схемы – команды пройдут плей-офф вплоть до финала без «Финалов  шести или четырех». 13 марта казанцы сыграют в Гданьске, а ответный матч в Казани назначен на 19 марта.
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