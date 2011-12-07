Казанский «Зенит» сыграет с «Гданьском»

В четвертьфинальном раунде Лиги европейских чемпионов по волейболу казанский «Зенита» сразится с польским клубом «Гданьск». В этом сезоне турнир Лиги чемпионов отказался от старой схемы – команды пройдут плей-офф вплоть до финала без «Финалов шести или четырех». 13 марта казанцы сыграют в Гданьске, а ответный матч в Казани назначен на 19 марта.