Сноубордистка из Татарстана выиграла золотую медаль на Универсиаде-2019

Татарстанская спортсменка Милена Быкова завоевала золотую медаль на XXIX Всемирной зимней универсиаде, проходящей в Красноярске, об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ. В финале соревнований в дисциплине параллельный слалом она одолела соотечественницу Наталью Соболеву. «В полуфинале Милена оказалась быстрее россиянки Елизаветы Салиховой. В решающих заездах соперницей Быковой стала еще одна соотечественница Наталья Соболева. По итогам двух спусков Быкова оказалась быстрее Соболевой», — говорится на сайте Минспорта РТ. Ранее Милена Быкова уже становилась призером Универсиады в Красноярске, завоевав «серебро» в параллельном слалом-гиганте.