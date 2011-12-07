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Сноубордистка из Татарстана выиграла золотую медаль на Универсиаде-2019

Представительница Татарстана Милена Быкова стала первой в дисциплине параллельный слалом на соревнованиях в Красноярске.
Татарстанская спортсменка Милена Быкова завоевала золотую медаль на XXIX Всемирной зимней универсиаде, проходящей в Красноярске, об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ. В финале соревнований в дисциплине параллельный слалом она одолела соотечественницу Наталью Соболеву. «В полуфинале Милена оказалась быстрее россиянки Елизаветы Салиховой. В решающих заездах соперницей Быковой стала еще одна соотечественница Наталья Соболева. По итогам двух спусков Быкова оказалась быстрее Соболевой», — говорится на сайте Минспорта РТ. Ранее Милена Быкова уже становилась призером Универсиады в Красноярске, завоевав «серебро» в параллельном слалом-гиганте.
КВ
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