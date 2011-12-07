Египетский футболист рассказал, как сорвался его переход в «Рубин»

28-летний египетский нападающий Амр Гамаль рассказал о своем сорванном переходе в «Рубин». Игрока отказался отпускать клуб, в котором он был в аренде.

В сезоне 2017/18 Амр Гамаль на правах аренды выступал за южноафриканский «Бидвест Витс», где у него произошел конфликт с главным тренером Гевином Хантом.

«Он не позволял мне играть, хотя я был лучшим бомбардиром команды. Он сказал мне: «Я не позволю тебе вернуться в «Аль-Ахли», и ты не будешь играть на Чемпионате мира», — приводит слова футболиста kingfut.com.

В конце 2017 года у нападающего появился вариант подписания контракта с «Рубином», но «Бидвест Витс» выступил против этой сделки. В результате египтятнин был вынужден перебраться в финский ХИК. За «Бидвест Витс» Гамаль провел 19 матчей, забил 5 мячей и отдал один голевой пас, а также выиграл Кубок страны. В составе ХИК египтянин провел 15 матчей, забил гол, отдал голевой пас и стал чемпионом Финляндии. В состав национальной сборной футболиста не вызывают с ноября 2017 года.