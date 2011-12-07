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Болельщики гостевых клубов не смогут посетить оставшиеся матчи РПЛ, об этом сообщает официальный сайт лиги. Остальных зрителей пустят на стадионы, но с разрешения местных властей и только на 10% мест от общей вместимости стадионов.
Также на общем собрании клубов РПЛ был принят регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы.
Кроме того, лига уточнила сроки летнего трансферного окна в РПЛ: 26 июля — 19 сентября.