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Латвийский арбитр удалил с поля игрока, продемонстрировав при этом средний палец

Позднее судья объяснил мотив своего поступка.

Латвийский судья Андрис Трейманис, обслуживавший контрольный матч между «Ригой» и РФШ, оказался в центре скандала после удаления футболиста. Показав красную карточку темнокожему легионеру РФШ Седрику Куадио, арбитр также продемонстрировал средний палец.

Трейманиc, являющийся арбитром FIFA и кандидатом на обслуживание матчей ЧМ-2022, объяснил мотив своего поступка. Он заявил, что легионер РФШ в игровом эпизоде показал сопернику средний палец, за что и был удален. Жестом арбитр не оскорбил игрока, а донес до футболиста и партнеров причину удаления.

Отметим, на защиту судьи встал и клуб РФШ, призвавший не спекулировать и не распространять скриншоты видеозаписи, наносящие вред имиджу арбитра.

КВ
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