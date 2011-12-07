Латвийский арбитр удалил с поля игрока, продемонстрировав при этом средний палец

Латвийский судья Андрис Трейманис, обслуживавший контрольный матч между «Ригой» и РФШ, оказался в центре скандала после удаления футболиста. Показав красную карточку темнокожему легионеру РФШ Седрику Куадио, арбитр также продемонстрировал средний палец.

Трейманиc, являющийся арбитром FIFA и кандидатом на обслуживание матчей ЧМ-2022, объяснил мотив своего поступка. Он заявил, что легионер РФШ в игровом эпизоде показал сопернику средний палец, за что и был удален. Жестом арбитр не оскорбил игрока, а донес до футболиста и партнеров причину удаления.

Отметим, на защиту судьи встал и клуб РФШ, призвавший не спекулировать и не распространять скриншоты видеозаписи, наносящие вред имиджу арбитра.