Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Молодежное первенство текущего сезона решили не доигрывать

Победителя соревнований определили досрочно.

В России решили не доигрывать текущее первенство среди молодежных команд клубов РПЛ. Информация об этом опубликована на официальном сайте лиги.

Соответствующее решение было принято на общем собрании клубов РПЛ. Чемпионом первенства признают московское «Динамо», второе место у ЦСКА (отстает от «Динамо» на 4 очка), третья строчка у «Локомотива». Молодежка «Рубина» завершит сезон на 14-м месте, добыв 5 побед. Годом ранее казанцы финишировали на 11-й строчке.

КВ
Лента новостей