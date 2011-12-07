Молодежное первенство текущего сезона решили не доигрывать

В России решили не доигрывать текущее первенство среди молодежных команд клубов РПЛ. Информация об этом опубликована на официальном сайте лиги.

Соответствующее решение было принято на общем собрании клубов РПЛ. Чемпионом первенства признают московское «Динамо», второе место у ЦСКА (отстает от «Динамо» на 4 очка), третья строчка у «Локомотива». Молодежка «Рубина» завершит сезон на 14-м месте, добыв 5 побед. Годом ранее казанцы финишировали на 11-й строчке.