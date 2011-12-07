Шесть волейболистов «Зенита» пройдут тренировочные сборы в составе сборной России

Всероссийская федерация волейбола опубликовала список игроков, которые приглашены на тренировочные сборы в составе сборной России. В него вошли сразу 7 волейболистов казанского «Зенита».

Александр Бутько, Максим Михайлов, Артем Вольвич, Алексей Кононов, Андрей Сурмачевчиский, Валентин Голубев в период с 7 по 27 июля примут участие в сборах в Краснодарском крае. Доигровщик Федор Воронков приглашен на углубленное медицинское обследование.

Также в Краснодарский край отправятся 5 волейболистов питерского «Зенита», 3 игрока «Факела», 2 игрока новосибирского «Локомотива», связующий Игорь Кобзарь из «Кузбасса» и доигровщик Антон Семышев из «Белогорья».