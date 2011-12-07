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У четырех футболистов «Рубина» обнаружили антитела к COVID-19

Игроки перенесли вирус бессимптомно.

По итогам тестирования на антитела к COVID-19, положительный результат показали сразу четыре футболиста «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Футболисты перенесли COVID-19 бессимптомно. В этот список попали: Дарко Йевтич, Сильвие Бегич, Иван Коновалов и Солтмурад Бакаев.

Ранее к тренировочному процессу вернулся защитник Константин Плиев, переболевший новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, на самоизоляции остается один футболист «Рубина» — Николай Поярков.

КВ
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