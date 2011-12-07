Защитник сборной России Юрий Жирков вошёл в пятёрку самых возрастных игроков на Евро-2020. Возглавил рейтинг вратарь сборной Нидерландов Мартен Стекеленбург, которому на момент 6 июня исполнилось 38 лет и 276 дней. Вторая строчка у голкипера сборной Шотландии Крэйга Гордона (38 лет и 176 дней), а замкнул тройку защитник сборной Португалия Пепе (38 лет и 119 дней). На четвёртом месте оказался нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев (37 лет и 333 дня).

Юрий Жирков замкнул пятёрку — возраст защитника составляет 37 лет и 309 дней.