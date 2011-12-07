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Дмитрий Квартальнов останется в «Ак Барсе» еще на один сезон

Клуб активировал опцию по продлению контракта со специалистом.

54-летний российский специалист Дмитрий Квартальнов останется на посту главного тренера «Ак Барса» еще на один сезон. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на президента казанцев Наиля Маганова.

Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс» в июне 2019 года. С ним был заключен контракт по системе «1+1». Таким образом, казанский клуб активировал опцию по продлению контракта со специалистом.

В минувшем сезоне «Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата страны по хоккею. Также «барсы» вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, но турнир был досрочно завершен.

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