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Дмитрий Тарасов прокомментировал свой дебют за «Рубин»

Игрок последний раз появлялся на поле в официальном матче больше года назад.

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от своего дебюта в составе казанской команды. Этому событию он посвятил пост в Instagram.

Последний раз Дмитрий Тарасов появлялся на поле в официальном матче в мае 2019 года, будучи футболистом «Локомотива». На зимних сборах с «Рубином» полузащитник получил травму, от которой восстановился лишь к лету.

За 12 минут воскресной игры против «Оренбурга» Тарасов совершил 8 касаний мяч, выиграл 2 верховых единоборства, совершил один отбор и один перехват мяча.

КВ
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