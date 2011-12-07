Несколько футболистов «Томи» подхватили COVID-19

Три футболиста «Томи» заболели COVID-19. Это стало известно по итогам тестирования игроков томского клуба. Информацию о заражении в понедельник сообщили в оперативном штабе области.

У двух футболистов болезнь проходит в бессимптомной форме — они под наблюдением в обсерваторе, третьего госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как «удовлетворительное». Остальные игроки и тренерский штаб прошли повторное тестирование, уточняет портал vtomske.ru.

«Томь» последние три сезона выступает в ФНЛ. В этом году команда финишировала на 9-м месте.