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Несколько футболистов «Томи» подхватили COVID-19

Один из игроков госпитализирован.

Три футболиста «Томи» заболели COVID-19. Это стало известно по итогам тестирования игроков томского клуба. Информацию о заражении в понедельник сообщили в оперативном штабе области.

У двух футболистов болезнь проходит в бессимптомной форме — они под наблюдением в обсерваторе, третьего госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как «удовлетворительное». Остальные игроки и тренерский штаб прошли повторное тестирование, уточняет портал vtomske.ru.

«Томь» последние три сезона выступает в ФНЛ. В этом году команда финишировала на 9-м месте.

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