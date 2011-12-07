Юрий Уткульбаев продолжит работать в «Нефтехимике»

Юрий Уткульбаев подписал новый контракт с «Нефтехимиком», сообщает официальный сайт команды. Новое соглашение тренера будет действовать до июня 2021 года. Вместе со специалистом в Нижнекамске останется тренерский штаб.

Юрий Уткульбаев возглавил «Нефтехимик» в январе 2017 года. С ним клуб вылетел из ФНЛ, а в сезоне 2017/18 финишировал шестым в зоне «Урал-Приволжье» ПФЛ. Годом позже нижнекамцы выиграли турнир и добились повышения в классе. В минувшем сезоне «Нефтехимик» стал пятым в ФНЛ.