Казанский Дворец спорта не сможет принять матчи «Барыса» в новом сезоне КХЛ, сообщает ИА «Татар-информ».

«Мы не ведем переговоров с „Барысом“. Принять их на следующий сезон мы не сможем, так как лед уже занят фигуристами, и все давно расписано», — приводит агентство слова представителя арены.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Казани готовы предложить клубу из Казахстана данную площадку. В стране продолжается эпидемия коронавирусной инфекции, в связи с чем «Барыс» ищет арену для проведения домашних матчей за границей.