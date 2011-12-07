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Дворец спорта не сможет принять матчи «Барыса»

Ранее в СМИ утверждали, что площадку готовы предоставить клубу из столицы Казахстана.

Казанский Дворец спорта не сможет принять матчи «Барыса» в новом сезоне КХЛ, сообщает ИА «Татар-информ».

«Мы не ведем переговоров с „Барысом“. Принять их на следующий сезон мы не сможем, так как лед уже занят фигуристами, и все давно расписано», — приводит агентство слова представителя арены.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Казани готовы предложить клубу из Казахстана данную площадку. В стране продолжается эпидемия коронавирусной инфекции, в связи с чем «Барыс» ищет арену для проведения домашних матчей за границей.

КВ
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