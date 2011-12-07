Озвучена дата публикации бюджетов российских баскетбольных клубов

На 15 сентября намечена публикация информации о бюджетах российских клубов, выступающих в Единой лиге ВТБ. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Кущенко.

Напомним, что впервые лига открыла информацию о бюджетах клубов в сезоне 2018/19. Тогда бюджет УНИКСа составил чуть более 1 млрд рублей, а сезоном позже — 986 миллионов рублей. С таким бюджетом казанский клуб оба входил в первую пятёрку.

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября.