Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Озвучена дата публикации бюджетов российских баскетбольных клубов

Речь идёт о командах, выступающих в Единой лиге ВТБ.

На 15 сентября намечена публикация информации о бюджетах российских клубов, выступающих в Единой лиге ВТБ. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Кущенко.

Напомним, что впервые лига открыла информацию о бюджетах клубов в сезоне 2018/19. Тогда бюджет УНИКСа составил чуть более 1 млрд рублей, а сезоном позже — 986 миллионов рублей. С таким бюджетом казанский клуб оба входил в первую пятёрку.

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября.

КВ
Лента новостей