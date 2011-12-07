Волейбольный суперкубок вернулся в Казань

По такому случаю в Новосибе состоялось торжественное открытие нового регионального центра волейбола: объект начали возводить летом 2018 года к чемпионату мира по волейболу FIVB 2022. Новая «Локомотив-Арена» вмещает 5 тысяч зрителей, к ней также примыкает тренировочный зал.

Но «Зенит» предпочел испортить хозяевам праздник. Казанцы до субботы выигрывали у «Локомотива» 17 матчей подряд. 18-я встреча оказалась упорной, но тоже победной - 3:2. Лучшим бомбардиром матча стал доигровщик «Зенита» Бартош Беднорж, набравший 27 очков, в том числе 8 эйсов и 5 блоков.

Спустя год суперкубок страны вернулся в Казань - это 8-й подобный трофей в активе «Зенита». Напомним, что в прошлом сезоне казанцы обидно уступили «Кузбассу» (1:3). А Суперлига тем временем набирает обороты - 7 октября «Зенит» примет «Самотлор», а 11-го числа приедет оренбургский «Нефтяник».